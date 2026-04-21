Entro il 21 aprile, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Questi documenti riguardano le procedure di immissione in ruolo e le supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La pubblicazione dei bandi avviene in tutte le regioni italiane, garantendo l’accesso alle procedure di selezione previste dal sistema scolastico.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze. Le procedure, come indicato nella nota ministeriale n. 10009 del 15 aprile, sono rese disponibili anche sul portale InPA, oltre che sui siti degli stessi USR. L'articolo Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali COMPLETO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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