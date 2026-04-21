Concorsi ATA 24 mesi 2026 ecco i bandi regionali AGGIORNATO

Entro il 21 aprile, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi per le graduatorie ATA 24 mesi 202627. Questi bandi riguardano le assunzioni e le supplenze per il prossimo anno scolastico e sono già disponibili nelle varie regioni italiane. La pubblicazione consente ai candidati di consultare le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per l’iscrizione alle graduatorie.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze. Le procedure, come indicato nella nota ministeriale n. 10009 del 15 aprile, sono rese disponibili anche sul portale InPA, oltre che sui siti degli stessi USR. L'articolo Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [IN AGGIORNAMENTO]Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in... Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]; Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [IN AGGIORNAMENTO]; ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio, allegato G dal 23 giugno al 13 luglio (da confermare). Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [IN AGGIORNAMENTO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi, ufficiale: domande dal 28 aprile al 19 maggio, bandi USR entro il 21 aprile. NOTA MinisteroPubblicata la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito che disciplina l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti per Collaboratori, Operatori e Assistenti. Tra le novità ... orizzontescuola.it BANDI E CONCORSI – Dirigente biologo all’Azienda sanitaria locale Roma 4 di Civitavecchia - facebook.com facebook Concorsi, punteggi, attese: il precariato fa ammalare gli insegnanti x.com