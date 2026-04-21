Concluso il viaggio del ricordo per gli studenti di Ancona vincitori del concorso promosso da Comune e Unione degli Istriani

Gli studenti di Ancona, vincitori di un concorso promosso dal Comune e dall'Unione degli Istriani, hanno partecipato a un viaggio di tre giorni dedicato alla scoperta di una parte della storia italiana. L’iniziativa ha previsto visite a luoghi significativi e l’ascolto di racconti relativi a eventi storici importanti. La conclusione dell’evento ha segnato la fine di questa esperienza di approfondimento culturale e storico.

ANCONA - Una tre giorni per approfondire la conoscenza di una parte della storia del nostro paese, attraverso luoghi e racconti. L’hanno vissuta gli studenti vincitori del bando di concorso “Il Giorno del Ricordo in memoria dei martiri delle foibe e dell’Esodo degli istriani, fiumani e dalmati”.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Viaggio del Ricordo tra memoria e cittadinanza per gli studenti dell’Istituto Carducci da FeltreNel segno della memoria e dell’impegno civile, l’Aula magna dell’Istituto comprensivo Carducci-V. Pirandello parla al mondo, studenti da quattro continenti ad Agrigento: ecco i vincitori del concorsoSi è conclusa ad Agrigento la nona edizione del concorso “Uno, nessuno e centomila”, la manifestazione ispirata all’opera di Luigi Pirandello che ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spagna: i vescovi discutono del viaggio di Leone XIV. Mons. Argüello, visita apostolica come dono ricco di opportunità; Telegramma al presidente della Repubblica del Camerun; Papa Leone XIV saluta il Camerun con l’invito a non abbandonare nessuno; Leone XIV spiega la portata delle sue parole su Trump. Concluso il Viaggio nella Memoria: Abodi sottolinea l'intensità dell'esperienzaSi è concluso il Viaggio nella Memoria, organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso la struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in ... it.blastingnews.com Leone XIV: concluso il viaggio apostolico a Monaco, il congedo dal Principe Alberto IILeone XIV ha concluso oggi il viaggio apostolico nel Principato di Monaco. Il Pontefice ha lasciato lo Stadio Louis II intorno alle 17.15 e si è trasferito all’eliporto di Monaco dove, alle 17.20, si ... agensir.it Si è concluso ieri a Sacrofano (RM) il 45° Convegno nazionale delle Caritas diocesane italiane, appuntamento che dal 16 al 19 aprile ha riunito circa 600 tra direttori, operatori e collaboratori provenienti da oltre 160 diocesi italiane, all’interno della rete compo facebook “Il lavoro non è concluso”. Netanyahu in difficoltà prepara i nuovi attacchi x.com