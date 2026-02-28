Viaggio del Ricordo tra memoria e cittadinanza per gli studenti dell’Istituto Carducci da Feltre
Gli studenti dell’Istituto comprensivo Carducci-V. da Feltre hanno partecipato all’evento conclusivo del Viaggio del Ricordo, svoltosi dal 19 al 23 febbraio. L’incontro si è svolto nell’Aula magna della scuola, coinvolgendo i partecipanti in un momento dedicato alla memoria e alla cittadinanza. La manifestazione ha segnato la conclusione di una settimana di incontri e approfondimenti.
Nel segno della memoria e dell'impegno civile, l'Aula magna dell'Istituto comprensivo Carducci-V. da Feltre ha ospitato l'evento conclusivo del Viaggio del Ricordo, svoltosi dal 19 al 23 febbraio. L'iniziativa ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria che hanno.
