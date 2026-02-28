Viaggio del Ricordo tra memoria e cittadinanza per gli studenti dell’Istituto Carducci da Feltre

Da reggiotoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Carducci-V. da Feltre hanno partecipato all’evento conclusivo del Viaggio del Ricordo, svoltosi dal 19 al 23 febbraio. L’incontro si è svolto nell’Aula magna della scuola, coinvolgendo i partecipanti in un momento dedicato alla memoria e alla cittadinanza. La manifestazione ha segnato la conclusione di una settimana di incontri e approfondimenti.

Nel segno della memoria e dell’impegno civile, l’Aula magna dell’Istituto comprensivo Carducci-V. da Feltre ha ospitato l’evento conclusivo del Viaggio del Ricordo, svoltosi dal 19 al 23 febbraio. L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria che hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: "Scrivi la storia, costruisci il tuo futuro", ecco il motto del Carducci-da Feltre per l'Open Day

Leggi anche: Roccasecca, gli studenti dell'istituto comprensivo narratori del pensiero di S. Tommaso

Una raccolta di contenuti su Viaggio del Ricordo.

Temi più discussi: QUI, Ricordo | Evento preparatorio al Viaggio del Ricordo; Giorno del Ricordo, dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 la 3a edizione del Treno del Ricordo; Foibe, Salerno accoglie il Treno del Ricordo: memoria in viaggio tra storia e testimonianze; Foibe, studenti dell’IIS Ovidio protagonisti del Viaggio del Ricordo.

viaggio del ricordo traViaggio del Ricordo tra memoria e cittadinanza per gli studenti dell’Istituto Carducci da FeltreUn’occasione di riflessione sulle pagine più dolorose della storia italiana che ha consentito di confrontarsi con i luoghi simbolo della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata ... reggiotoday.it

Foibe, Salerno accoglie il Treno del Ricordo: memoria in viaggio tra storia e testimonianzeLa mostra itinerante – Il treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS, ospita al suo interno un percorso multimediale ... pupia.tv

Digita per trovare news e video correlati.