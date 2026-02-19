Conclusi i lavori di restauro della ex Chiesa di Sant' Antonio in Qualquonia

Il Comune di Pisa ha completato i lavori di restauro nella ex chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia, una struttura di proprietà comunale. L’intervento ha riguardato soprattutto le pareti interne e il soffitto, con l’obiettivo di preservare l’edificio storico. Durante i lavori, sono stati rinvenuti alcuni dipinti antichi nascosti sotto gli strati di intonaco, che saranno studiati nei prossimi mesi. La chiesa, costruita nel XVI secolo, torna così aperta al pubblico e pronta per essere valorizzata. Ora si pensa a un possibile utilizzo culturale dell’edificio.

Lo spazio riqualificato verrà utilizzato per ospitare eventi. Previsto inoltre l'intervento per la sistemazione dello spazio esterno Concluso da parte del Comune di Pisa l'intervento di restauro all'interno della ex chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, di proprietà dell'amministrazione. I lavori per il recupero dell'edificio storico nel quartiere di Sant'Antonio proseguiranno adesso nello spazio esterno della chiesa, in modo da rendere pienamente fruibile l'accesso al monumento, in attesa delle operazioni finali di collaudo dell'opera, che avverranno nelle prossime settimane. I lavori sono stati finanziati inizialmente con fondi PNRR per un importo di 990.