Conclusi i lavori di difesa della costa a Jesolo Pineta

Sono stati ufficialmente completati i lavori di sistemazione delle opere di difesa idraulica lungo la costa di Jesolo Pineta, nel tratto tra i pennelli Bellevue e Maracaibo. Le opere di protezione sono state realizzate per rafforzare la barriera naturale e migliorare la gestione delle acque in quella zona. L’intervento, iniziato alcuni mesi fa, si è concluso nelle ultime settimane, con l’obiettivo di preservare la costa e prevenire eventuali danni da maree o erosione.

Si sono conclusi i lavori di sistemazione delle opere di difesa idraulica a Jesolo Pineta, nel tratto compreso tra i pennelli Bellevue e Maracaibo. L'intervento, costato 900mila euro, è stato finanziato dalla Regione del Veneto e coordinato dal Genio Civile di Venezia.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via Interna, conclusi i lavori della scuola jolly Leggi anche: “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jesolo Pineta, conclusi i lavori di difesa della costa: spiaggia più protetta prima della stagione balneare; Jesolo Pineta, conclusi i lavori antierosione: spiaggia pronta per la stagione; Jesolo, concluse in pineta le opere di difesa della costa; Ciclabile, si corre ai ripari: in arrivo nuovi cantieri. All'ospedale tornano Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il direttore Filippi: «Nella prima palazzina i lavori sono ultimati»JESOLO - È il primo segnale del nuovo corso dell'ospedale di Jesolo da mesi sottoposto ad un radicale intervento di restauro. Non solo nel blocco centrale ma anche nelle due storiche palazzine che si ... ilgazzettino.it Jesolo, coltellate per la droga: resa dei conti in pinetaSarebbero ancora tanti i tasselli da mettere insieme da parte degli inquirenti, con una unica certezza al momento: il ferito che, dopo le prime cure del caso al Pronto Soccorso di Jesolo, è stato ... ilgazzettino.it #Jesolo – Concluse in pineta le opere di difesa della costa Si sono conclusi a Jesolo Pineta i lavori di sistemazione delle opere di difesa idraulica lungo il tratto costiero compreso tra i pennelli Bellevue e Maracaibo. L’intervento, del valore complessivo di 900 facebook