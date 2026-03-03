Via Interna conclusi i lavori della scuola jolly

A dicembre 2025 sono stati completati i lavori della scuola “jolly” di via Interna, situata accanto al liceo Grigoletti. L’edificio è stato costruito dall’Ente di diritto regionale per il diritto allo studio di Pordenone. La struttura è stata destinata a nuove attività scolastiche e formative, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa nella zona.

Mancano i collaudi. Non ancora decisa la destinazione della nuova struttura Si sono conclusi a dicembre 2025 i lavori della nuova scuola "jolly" di via Interna, accanto al liceo Grigoletti, realizzata dall'Ente di diritto regionale per il diritto allo studio (Edr) di Pordenone. L'edificio è pronto dal punto di vista costruttivo; prima della consegna formale serviranno ora i tempi tecnici per completare i collaudi strutturali.? La struttura nasce con una funzione precisa all'interno della programmazione scolastica cittadina: sarà una "scuola polmone", destinata in una prima fase a ospitare temporaneamente gli studenti degli istituti superiori di Pordenone interessati da interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.