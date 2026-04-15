A Assisi, il bosco vicino al centro storico si prepara a diventare blu in occasione della quinta edizione della Staffetta Blu, un evento nazionale promosso dall’Angsa. La marcia, che attraverserà i sentieri del cuore verde della città, rappresenta una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. L’iniziativa coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge lungo un percorso che si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Il sentiero che porta verso il cuore verde di Assisi si prepara a colorarsi di blu per dare il via alla quinta edizione della Staffetta Blu, l’iniziativa nazionale promossa dall’Angsa. Sabato 18 aprile, alle ore 9:30, circa 100 persone — tra ragazzi con autismo, i loro nuclei familiari e volontari — si ritroveranno presso il parcheggio del Bosco, in Strada comunale Santa Croce, per inaugurare una marcia che toccherà 16 tappe tra boschi, montagne e parchi di tutta Italia da aprile fino a giugno. Un cammino di consapevolezza tra i boschi umbri. L’avvio di questa stagione di mobilitazione sarà gestito dall’Angsa Umbria, che guiderà il gruppo lungo un percorso di 3 chilometri immerso nel bosco, un’area che rappresenta l’unico sito Fai presente in Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, il bosco si tinge di blu: parte la marcia per l’autismo

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