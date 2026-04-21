Dopo il successo di una mostra d’arte, si terrà un concerto rivolto alle famiglie. L’evento si svolge in due momenti distinti: prima l’esposizione delle opere, poi il concerto. L’appuntamento mira a coinvolgere un pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza culturale e musicale. L’organizzazione ha annunciato che l’artista si prepara a raddoppiare la sua performance, suscitando interesse tra i partecipanti.

Prima una mostra d’arte, poi un concerto dedicato alle famiglie. Dopo il successo del concerto "Paesaggi sonori" al teatro della Filarmonica, Appassionata si avvia alla conclusione della prima fase della stagione concertistica 2026 con due appuntamenti a Macerata, che confermano il percorso intrapreso in questi mesi: apertura a nuovi pubblici, dialogo tra linguaggi diversi, attenzione alle famiglie e collaborazione con le realtà culturali del territorio. Il doppio appuntamento nasce da un’unica idea di fondo: la cultura come esperienza condivisa, capace di unire musica, immaginazione e arti visive. La prima iniziativa è in programma per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto per famiglie e mostra. Appassionata pronta a raddoppiare

Notizie correlate

Leggi anche: Hilary Duff è pronta a partire per un tour mondiale: l’annuncio durante il concerto a Los Angeles

Bluvertigo in concerto alla Mostra d'Oltremare per il Noisy Naples FestDopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Concerto per famiglie e mostra. Appassionata pronta a raddoppiare; Concerto atelier per famiglie al Rondò dei Talenti; Weekend a Bari il 18 e 19 aprile 2026: tutti gli eventi da non perdere tra sport, concerti, teatro e iniziative per famiglie; Roma Libera Fest al 692 Secret Garden.

Concerto per famiglie e mostra. Appassionata pronta a raddoppiarePrima una mostra d’arte, poi un concerto dedicato alle famiglie. Dopo il successo del concerto Paesaggi sonori al teatro della Filarmonica, Appassionata si avvia alla conclusione della prima fase ... ilrestodelcarlino.it

Radici di suoni: alla Fucina Machiavelli un concerto per i più piccoliViaggio musicale tra Vivaldi e Jazz: alla Fucina Machiavelli di Verona torna Radici di suoni, il concerto di primavera per famiglie ... veronaoggi.it

Qualche scatto del concerto di primavera organizzato da Telethon Coordinamento - facebook.com facebook

Al Bano torna in concerto in Russia, il saluto ai fan dalla piazza Rossa a Mosca: «Con amore e desideri di pace» - Il video x.com