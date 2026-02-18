Bluvertigo in concerto alla Mostra d' Oltremare per il Noisy Naples Fest

I Bluvertigo sono tornati sul palco con un concerto alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dopo aver registrato il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano. La band, nota per aver rivoluzionato la scena musicale italiana negli anni ’90, ha portato energia e successo anche in questa tappa. La serata si è concentrata sulle hit più amate, attirando un pubblico di fan entusiasti. La loro presenza al Noisy Naples Fest ha attirato molti giovani e appassionati di musica dal vivo. La tournée proseguirà nelle prossime settimane in diverse città italiane.

Dopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, i Bluvertigo annunciano un nuovo tour estivo nei principali festival italiani, che farà tappa anche a Napoli. La band che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni, si esibirà il 23 luglio al Noisy Naples Fest, alla Mostra d’Oltremare. Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale saranno in scena nella loro unica tappa in Campania, nella giornata inaugurale del festival prodotto da Make It Happen.🔗 Leggi su Napolitoday.it

