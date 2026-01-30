Hilary Duff è pronta a partire per un tour mondiale | l’annuncio durante il concerto a Los Angeles

Durante un concerto a Los Angeles, Hilary Duff ha annunciato che si prepara a partire per un tour mondiale. L’attrice e cantante, tornata sulle scene con i singoli “Mature” e “Roommates”, ha confermato di voler portare la sua musica in giro per il mondo. La sua presenza sul palco ha fatto sperare i fan di vederla presto in molte città diverse.

Hilary Duff è tornata davvero, e ha intenzione di restare. L’ex stellina Disney, indimenticabile e indimenticata Lizzie McGuire, sarebbe infatti im procinto per un tour mondiale, dopo aver pubblicato i singoli Mature e Roommates. La popstar aveva annunciato il suo attesissimo ritorno alla musica lo scorso anno, e a settembre ha firmato con Atlantic Records, che produrrà il suo prossimo album, luck. or something, in uscita il 20 febbraio. Durante un concerto a Los Angeles, Hilary Duff ha rivelato che partirà per un tour mondiale. A gennaio, la cantante ha intrapreso un mini tour in quattro città, tra cui Londra, Toronto, Brooklyn e Los Angeles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

