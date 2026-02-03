Al Teatro Massimo ricominciano i concerti del Conservatorio Scarlatti | sul palco il coro e l’Orchestra Sinfonica
Al Teatro Massimo riprendono i concerti del Conservatorio Scarlatti. Questa sera, sul palco, il coro e l’Orchestra Sinfonica diretti dal maestro Loris Capister. La stagione 2026 si apre con un grande evento musicale, attirando pubblico e appassionati.
Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre la nuova Stagione Concertistica 2026 con un concerto – evento che vede protagonisti il Coro e l’Orchestra Sinfonica diretti dal M° Loris Capister. Il M° Fabio Ciulla, in veste di maestro del Coro, interverrà assieme ai solisti Valentina Ingrassia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
