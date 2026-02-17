Musica e beneficenza | l’Orchestra di Fiati dell’ANPS in concerto al Signorelli
L’Orchestra di Fiati dell’ANPS di Arezzo suona al teatro “Signorelli” di Cortona per raccogliere fondi. La serata di sabato 21 febbraio alle 21.00 porta sul palco musicisti che vogliono aiutare una causa benefica. Durante il concerto, il pubblico potrà contribuire a sostenere progetti sociali locali. La band, composta da agenti e appassionati, si esibirà con brani di diversi generi, attirando appassionati di musica e solidarietà.
La musica incontra la beneficenza. Sabato 21 febbraio, alle 21.00, il teatro “Signorelli” di Cortona diventerà palcoscenico di un concerto dell’Orchestra di Fiati dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Arezzo che rappresenterà un’occasione per raccogliere fondi da devolvere in sostegno alle attività dell’ospedale “Santa Margherita” della Fratta. L’evento unirà arte, musica e impegno sociale con il più alto obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’assistenza fornite dal presidio ospedaliero in Valdichiana, proponendo un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutta la comunità che terminerà con una donazione finalizzata all’acquisto di strumentazioni e attrezzature per potenziare la qualità delle cure sul territorio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Colleferro. Successo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico Simbruini
Domenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato.
Anagni, concerto dell'Orchestra di Fiati della Città di Ferentino
Questa sera ad Anagni si è tenuto il concerto dell’Orchestra di Fiati della Città di Ferentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
