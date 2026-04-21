Durante un concerto, un ragazzo di 25 anni con un braccialetto elettronico è stato arrestato dopo aver raggiunto e minacciato l’ex compagna, una ragazza di 21 anni. La giovane si trovava allo spettacolo di un artista quando il 25enne si è avvicinato, nonostante il divieto di avvicinamento imposto dalla legge. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che era presente all’evento.

Una giovane ragazza di 21 anni doveva solo godersi il concerto di un artista che le piace. Invece, è stata raggiunta dal suo ex che ha un divieto di avvicinamento ai luoghi che lei frequenta. Fortunatamente, il braccialetto antistalking ha funzionato e la ragazza sta bene Un concerto che doveva essere un momento di svago e di divertimento, si è invece trasformato in un incubo ad occhi aperti per una giovane di 21 anni.La ragazza si trovava all’Atlantico Live di Roma per assistere al concerto di Chiello, alias Rocco Modello, che quest’anno è stato anche partecipante del Festival di Sanremo, quando il panico l’ha colta come un fulmine a ciel sereno, non appena ha visto il suo ex ragazzo venirle incontro per presumibilmente minacciarla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concerto Chiello, pedina e minaccia l’ex: 25enne con braccialetto arrestato durante lo show

Notizie correlate

Leggi anche: Va a un concerto e trova il suo stalker: arrestato un 25enne all’Eur, aveva già il braccialetto elettronico

Leggi anche: 25enne arrestato con droga e arma rubata trovata in appartamento durante controllo di routine

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pedina e minaccia l’ex ragazza al concerto di Chiello: stalker arrestato durante lo show; Pedina e minaccia l'ex ragazza al concerto di Chiello: stalker arrestato durante lo show; Turiste belghe investite e uccise sull'A24, pirata della strada condannato a 11 anni e sei mesi; Ztl di Roma: dal 16 giugno via alle domande per il pass delle auto elettriche.

Chiello Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaChiello, trapper il cui vero nome è Rocco Modello, dopo l'esperienza a Sanremo si prepara al Tour 2026 con una band formata da quattro elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chita ... radiomusik.it

Il San B. Sound si aprirà a fine Giugno con il concerto gratuito di ChielloE’ stato reso noto anche il terzo appuntamento del San. B Sound, in realtà il concerto di esordio della tre giorni del festival musicale sambenedettese. Il 25 giugno, nell’arena Nelson Mandela, è ... picenotime.it

Pedina e minaccia l’ex ragazza al concerto di Chiello: stalker arrestato durante lo show roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Chiello al SanB.Sound 2026! E’ stato reso noto anche il terzo appuntamento del San. B Sound, in realtà il concerto di esordio della “tre giorni” del festival musicale sambenedettese. Il 25 giugno, nell’arena “Nelson Mandela”, è in programma il concerto ad i facebook