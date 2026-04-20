Va a un concerto e trova il suo stalker | arrestato un 25enne all'Eur aveva già il braccialetto elettronico

Durante un concerto in zona Eur, una ragazza di 21 anni si è trovata davanti il suo stalker, un 25enne già destinatario di un divieto di avvicinamento e di un braccialetto elettronico. L’uomo è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine. La ragazza ha riconosciuto l’uomo, che si trovava tra il pubblico, e ha segnalato immediatamente l’accaduto alle autorità presenti.

Durante un concerto una 21enne si trova faccia a faccia con il suo stalker. Il 25enne aveva già un divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perugia, stalker incastrato dal GPS: arrestato per aver avvicinato la ex, decisivo il braccialetto elettronicoÈ stato arrestato un uomo di 62 anni a Perugia per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura imposta a seguito di atti... Sottoposto a braccialetto elettronico, ma girava senza geolocalizzatore: arrestato stalker seriale a NovellaraArrestato uno stalker seriale di 55 anni che aveva perseguitato due donne e una minorenne. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meda, falso annuncio per i biglietti del concerto e si intasca 1.360 euro: denunciato un abruzzese; Prova a vendere biglietti falsi per un concerto a oltre mille euro: denunciato un truffatore del Chietino; Vende biglietti falsi (a migliaia di euro) per un concerto: denunciato 29enne; Novi rende omaggio ad Alberto Radius: al Teatro Marenco un concerto tra rock d’autore e solidarietà. Incontra l'ex al concerto nonostante il divieto: 25enne arrestato all'Eur dopo il segnale anti-stalkingVoleva trascorrere una serata in un locale per assistere a un concerto. Ma, all'improvviso, è stata avvicinata dal suo stalker. Vittima una 21enne romana che si è trovata davanti il giovane, un 25enne ... romatoday.it Va a un concerto a Roma e trova il suo stalker tra il pubblico: arrestato 25enne con braccialetto elettronicoMomenti di paura nella serata di ieri a Roma, dove una giovane donna si è ritrovata faccia a faccia con il proprio stalker mentre stava assistendo a un ... castellinotizie.it Canale 10. . Terrore all’Eur: commando armato di picconi e fumogeni assalta gioielleria a #Euroma2 Cinque rapinatori incappucciati seminano il panico tra i clienti di una gioielleria del centro commerciale di #Roma: ostaggi legati e fuga col bottino. La banda facebook Incontra l'ex al concerto nonostante il divieto: 25enne arrestato all'Eur dopo il segnale anti-stalking ift.tt/At5p21j x.com