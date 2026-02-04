25enne arrestato con droga e arma rubata trovata in appartamento durante controllo di routine

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno arrestato un ragazzo di 25 anni trovato con droga e un’arma rubata nascosta in casa. L’uomo è stato fermato in via delle Fiamme, dove i poliziotti hanno scoperto sostanze stupefacenti e un’arma che risultava essere stata rubata. L’arresto è avvenuto intorno alle 10.30, durante un’operazione di routine che però si è conclusa con l’arresto del giovane.

Mercoledì 4 febbraio 2026, intorno alle 10.30, un'operazione di controllo di routine ha preso una piega drammatica nel quartiere di San Lorenzo, a Messina. I carabinieri della Compagnia di Messina Centro, con il supporto di un cane addestrato al riconoscimento di sostanze stupefacenti proveniente dal Nucleo Carabinieri di Nicolosi, hanno effettuato un'ispezione in un appartamento al terzo piano di un condominio residenziale in viale Roma, zona periferica ma ben nota per le tensioni sociali e il traffico di sostanze illecite. L'obiettivo era una verifica di routine su un giovane già segnalato per comportamenti preoccupanti, ma ciò che hanno trovato dentro l'abitazione ha stravolto ogni previsione.

