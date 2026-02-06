Le Olimpiadi in famiglia | mostre laboratori e giochi per piccoli e grandi da 0 a 99 anni Tutti gli eventi

A Milano si respira già l’atmosfera delle Olimpiadi. Fino ai prossimi giorni, famiglie e bambini possono partecipare a mostre, laboratori e giochi pensati per tutte le età, dai 0 ai 99 anni. L’obiettivo è far vivere l’evento sportivo in modo divertente e semplice, coinvolgendo i più piccoli e le loro famiglie.

Milano, 6 febbraio 2026 – Respirare l’atmosfera delle Olimpiadi con i bambini? I piccoli sportivi hanno a disposizione numerose occasioni per godersi l’appuntamento con una serie di eventi in tema. Spettacoli, mostre, laboratori, giochi. Di tutto un po’ per gli Under 18, soli o in famiglia. Mostre e installazioni. Fra i centri principali della manifestazione, impossibile mancare una visita al Milano Cortina 2026 Sport Village in piazza Duomo. Qui sarà possibile misurarsi con hockey su ghiaccio e curling in due mini impianti allestiti ad hoc, ma anche incontrare le mascotte delle Olimpiadi, Tina e Milo, gareggiare con a sfide a premi e partecipare a workshop a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

