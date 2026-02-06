A Milano si respira già l’atmosfera delle Olimpiadi. Fino ai prossimi giorni, famiglie e bambini possono partecipare a mostre, laboratori e giochi pensati per tutte le età, dai 0 ai 99 anni. L’obiettivo è far vivere l’evento sportivo in modo divertente e semplice, coinvolgendo i più piccoli e le loro famiglie.

Milano, 6 febbraio 2026 – Respirare l’atmosfera delle Olimpiadi con i bambini? I piccoli sportivi hanno a disposizione numerose occasioni per godersi l’appuntamento con una serie di eventi in tema. Spettacoli, mostre, laboratori, giochi. Di tutto un po’ per gli Under 18, soli o in famiglia. Mostre e installazioni. Fra i centri principali della manifestazione, impossibile mancare una visita al Milano Cortina 2026 Sport Village in piazza Duomo. Qui sarà possibile misurarsi con hockey su ghiaccio e curling in due mini impianti allestiti ad hoc, ma anche incontrare le mascotte delle Olimpiadi, Tina e Milo, gareggiare con a sfide a premi e partecipare a workshop a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Olimpiadi in famiglia: mostre, laboratori e giochi per piccoli (e grandi) da 0 a 99 anni. Tutti gli eventi

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Manca poco all’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Oggi ad Arezzo si sono svolti diversi eventi culturali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Ci hanno messi in prigione, con cancelli e inferriate. Uscire in balcone? Ci sono i cecchini:…; Le olimpiadi dell'amore: allenarsi alla coppia ogni giorno - Pastorale della FAMIGLIA; Olimpiadi Milano Cortina 2026: laboratori, mostre ed eventi per fare il pieno di atmosfera dei Giochi invernali con bambini e ragazzi; Ghali, la Cerimonia di Milano Cortina 2026 non è un mega Sanremo. Ecco perché.

Milano-Cortina 2026, dove seguire le Olimpiadi in tv: tutti i canali e i servizi streamingMilano-Cortina 2026 si avvicina e l’Italia si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi degli ultimi anni. Le Olimpiadi Invernali porteranno sul ghiaccio e ... ilmattino.it

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienonePiù della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come sperato ... ilpost.it

Le Olimpiadi dovrebbero unire. Ghali riaccende la polemica con un post social. "So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore". Ma alle Olimpiadi c'è un protocollo... Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/ facebook

Olimpiadi, Vance a Milano con la famiglia incontra gli atleti Usa – video x.com