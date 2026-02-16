Adriano Galliani sfrattato da Palazzo Taverna | un imprenditore brasiliano lo trasformerà in hotel di lusso

Adriano Galliani lascia la sua casa nel cuore di Milano dopo che un imprenditore brasiliano ha acquisito l’edificio per trasformarlo in un hotel di lusso. La decisione arriva a seguito di un accordo tra le parti, che prevede la ristrutturazione dell’immobile di via Bigli, noto per le sue finiture eleganti e gli ambienti spaziosi. La proprietà cambierà volto, e l’ex dirigente si prepara a cercare una nuova sistemazione in città.

Milano cambia volto e questa volta a farne le spese è uno dei volti più noti del calcio italiano. Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e del Monza ed ex braccio destro di Berlusconi, si prepara a lasciare la sua lussuosa residenza in via Bigli, nel cuore del Quadrilatero della Moda. Non si tratta di un vero e proprio sfratto forzato, ma del risultato di una compravendita immobiliare da capogiro: l'intero Palazzo Taverna è passato di mano per la cifra record di 52,5 milioni di euro. L'operazione, conclusa a fine 2025, porta la firma di José Auriemo Neto, un imprenditore brasiliano di 49 anni a capo della holding di lusso Jhsf Capital.