Roma | tenta truffa del finto incidente finto carabiniere arrestato

In un episodio a Roma, un’anziana donna ha evitato la truffa del finto incidente, riuscendo a far arrestare il malfattore che si spacciava per un carabiniere. Questo episodio evidenzia l’importanza della prudenza e della conoscenza delle tecniche di raggiro più comuni, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione delle truffe.

Un anziana signora ha saputo ribaltare una situazione di truffa ai suoi danni, riuscendo a incastrare il malfattore che aveva tentato di raggirarla con la nota tecnica del finto incidente. L’uomo, un 55enne originario della Campania, si è presentato come carabiniere e ha finito per essere arrestato dalla polizia di Stato dopo essere caduto nell’inganno orchestrato dalla vittima prescelta. Dettagli della Truffa. Il tentativo di truffa ha avuto inizio con una telefonata effettuata all’abitazione dell’anziana, nella quale il sedicente militare ha affermato che la figlia della donna era stata coinvolta in un grave incidente stradale, dichiarando che non poteva parlare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La truffa del "finto carabiniere" si ripresenta a Roma, con un 56enne napoletano arrestato per aver cercato di ingannare un'anziana con la tecnica del "finto incidente".

In questa vicenda, un uomo di 56 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentata truffa ai danni di un'anziana, dopo essere stato smascherato mentre si spacciava per un carabiniere.

ROMA 27/01/2026 – TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE, LA VITTIMA LO FA ARRESTARE

