Henry Cavill si prepara a tornare sul grande schermo con Highlander, un film che potrebbe diventare un successo tra gli appassionati di fantasy e cultura nerd. L’attore, noto per aver interpretato Superman e Geralt di Rivia in The Witcher, sta lavorando anche a un adattamento live-action di Warhammer 40000. Questi ruoli rappresentano tappe significative nella sua carriera, che lo hanno portato a essere uno dei volti più riconoscibili nel settore.

Henry Cavill, grazie al ruolo che gli ha aperto la carriera nei panni di Superman, l’interpretazione di Geralt di Rivia in The Witcher e il prossimo adattamento live?action di Warhammer 40000, sta vivendo il sogno proibito di ogni nerd di Hollywood. Non serve ribadire la sua credibilità da geek: è un fan dichiarato di Warhammer da trent’anni, si è assemblato da solo il proprio PC da gaming e stava affrontando un raid di World of Warcraft quando ha ricevuto la chiamata per interpretare Clark Kent. È un appassionato di fantasy in senso quasi letterale: dagli una spada da brandire e con ogni probabilità sarà lì dal primo giorno. A giudicare dal suo ultimo progetto, questa vocazione sembra inesauribile.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Higlander, Henry Cavill è pronto ancora una volta a fare di un cult fantasy e nerd un mega successo

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