In vista del quarantesimo anniversario, Highlander si prepara a tornare con un progetto inedito. Prima del film con Henry Cavill, il primo copione originale non pubblicato diventa una graphic novel, offrendo uno sguardo alla versione originale della storia sugli immortali combattenti. La pubblicazione anticipa il ritorno della saga cinematografica, creando aspettative tra i fan.

Highlander, il film cult sugli immortali combattenti, compie quarant'anni e prepara il suo ritorno con un progetto inatteso che svela la visione originale della storia. Il mito di Highlander celebra i suoi 40 anni con una sorpresa: il copione originale del film verrà pubblicato come graphic novel. L'opera mostrerà una versione molto diversa della storia, con un Connor MacLeod più oscuro e ambiguo. Il ritorno di Highlander tra cinema e fumetto Il 2026 segna un momento particolarmente significativo per l'universo di Highlander. Non solo perché la saga celebra il suo 40º anniversario, ma anche perché l'interesse attorno alla storia degli immortali si sta riaccendendo grazie al nuovo film reboot con Henry Cavill, previsto ora per il 2027 dopo un rinvio della produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Highlander, il primo copione originale inedito diventa una graphic novel prima del film con Henry Cavill

Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film(Adnkronos) – A cinque anni dall’annuncio che Henry Cavill, già volto di ‘The Witcher’ e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di...

Highlander Reboot | Henry Cavill è MacLeod nelle prime immaginiDopo cinque anni dall’annuncio e vari ritardi, il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski (John Wick) si mostra finalmente nelle prime...

Tutti gli aggiornamenti su Henry Cavill.

Highlander, il primo copione originale inedito diventa una graphic novel prima del film con Henry CavillHighlander, il film cult sugli immortali combattenti, compie quarant'anni e prepara il suo ritorno con un progetto inatteso che svela la visione originale della storia. movieplayer.it

Highlander, tutte le recenti novità sul reboot con Henry Cavill e quando esceIl reboot di Highlander con Henry Cavill è finalmente in produzione, diretto da Chad Stahelski. Uscita prevista, forse, nel 2027. cinema.everyeye.it