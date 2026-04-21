Con Acquaviva Fiumi storie paesaggi un viaggio alla scoperta della Foce del Bevano

Giovedì 23 aprile, alle 17, l’aula magna dell’Istituto comprensivo 8 (viale dell’Appennino 496c) ospiterà il terzo appuntamento del ciclo di incontri di formazione "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi". L'incontro, a ingresso libero, proporrà un viaggio alla scoperta della Foce del Bevano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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