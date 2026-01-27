Rugby serie B | la rimonta del Sondrio Rf Com si ferma sul più bello

Questa volta il Sondrio RF Com non riesce a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. La partita contro il Monferrato termina 31-30, con i padroni di casa che si fanno rimontare nel finale. La gara si decide solo negli ultimi secondi, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Nona giornata di campionato di serie B amara per il Sondrio RF Com, che al Cerri-Mari di Sondrio cede al Monferrato per 31-30 al termine di una gara confusa e poco spettacolare, decisa soltanto all’ultimo minuto. Una sconfitta che pesa in classifica, ma che dal punto di vista numerico consente ai valtellinesi di portare a casa sia il punto bonus offensivo sia quello difensivo, grazie alle cinque mete segnate. Il primo tempo è combattuto ed equilibrato, con continui cambi di fronte. Al 13’ è Sondrio a sbloccare il risultato con la meta di Sole (7-0), ma il Monferrato risponde al 19’ trovando subito il pareggio (7-7).🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Nell'ottava giornata di Serie B, il Sondrio RF Com conquista una vittoria importante sul campo di San Mauro Torinese, con il punteggio di 21-16.

La settima giornata di serie B di rugby ha visto una sconfitta per il Sondrio RF Com, che sul campo Giuriati di Milano si è arresa al Cus Milano con il punteggio di 27-13.

