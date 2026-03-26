Comunicato Stampa | Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AI

Un'azienda è stata riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la fornitura di soluzioni di intelligenza artificiale. Il badge Frontier Partner viene attribuito ai partner che dimostrano competenze avanzate nel settore AI e soddisfano determinati requisiti di qualificazione al momento del riconoscimento. Questo riconoscimento evidenzia il livello di specializzazione raggiunto dall'azienda nel campo delle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

Il Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di qualificazione al momento del riconoscimento. Questo traguardo riflette la capacità di Reply di generare un impatto concreto per i clienti attraverso tecnologie Microsoft come Microsoft Copilot, Microsoft AI e le funzionalità di Dynamics 365 basate sull'intelligenza artificiale, nel rispetto degli elevati standard richiesti per l'ottenimento del badge. Il riconoscimento conferma le competenze di Reply nell'intero ecosistema Microsoft, sviluppate grazie al lavoro delle sue società specializzate... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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