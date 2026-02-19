I paperoni della Giunta | quanto guadagnano sindaco e assessori del Comune di Palermo

Il sindaco Roberto Lagalla si distingue come il membro più benestante della Giunta di Palermo, secondo i dati pubblicati dal Comune. La sua dichiarazione dei redditi del 2025 rivela un patrimonio consistente, superiore a quello degli altri assessori. La cifra impressiona e attira l’attenzione sulla situazione finanziaria dell’amministratore. I documenti ufficiali, disponibili online, mostrano anche quanto guadagnano gli altri membri dell’esecutivo cittadino. È interessante notare come le cifre varino tra i diversi assessori, riflettendo le diverse professioni e carriere alle spalle.

Il sito web dell'Amministrazione riporta le dichiarazioni dei redditi del 2025 (riferite all'anno d'imposta 2024) di Lagalla e della sua squadra di governo. Tutti i numeri È il sindaco Roberto Lagalla il componente più "ricco" della Giunta comunale di Palermo. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito web del Comune di Palermo, che riporta le dichiarazioni dei redditi del 2025 (che quindi si riferiscono all'anno d'imposta 2024). Nella classifica non compare l'assessore alle Atrtività sociali, Mimma Calabrò, nominata solo a maggio dello scorso anno. Prendendo in esame i redditi complessivi, il sindaco ha dichiarato 304 mila euro; seguito dall'assessore alla Rigenerazione urbana e al Centro storico Maurizio Carta con 200.

