Comune di Manfredonia | assunzione di due istruttori amministrativo-contabili

Il Comune di Manfredonia ha avviato una procedura di assunzione per due istruttori amministrativo-contabili. La decisione fa parte di un piano volto ad aumentare il personale dell’ente. Le selezioni sono state pubblicate ufficialmente e i posti sono rivolti a candidati con qualifiche specifiche nel settore amministrativo e contabile. La procedura di selezione è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di assunzione o sui requisiti.

Prosegue il piano di rafforzamento dell'organico del Comune di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 875 del 20 aprile 2026, l'Ente ha ufficializzato l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali che prenderanno ufficialmente servizio il prossimo 27 aprile. L’Ente ha inoltre avviato l'istruttoria per una terza assunzione, attingendo dalla medesima graduatoria per coprire interamente il fabbisogno programmato di tre posti totali. L'Assessore al Personale, Sara Delle Rose, aggiunge: "Non stiamo semplicemente "riempiendo caselle", ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell'amministrazione, nello specifico: settore economico finanziario, attività produttive e servizi demografici ( vista anche emergenza cie).🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune di Manfredonia: assunzione di due istruttori amministrativo-contabili Notizie correlate Quattro nuovi istruttori tecnici per il Comune di ManfredoniaUna giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. Lavoro al Comune di Chieti, bando per due istruttori amministrativi: come candidarsiAssunzioni a tempo determinato per attività legate al Fondo povertà: domande solo online entro il 9 aprile tramite il portale Inpa Il Comune di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Straordinari: assegnati 17mila euro ai settori del Comune di Manfredonia; MANFREDONIA: ARPAL E COMUNE INSIEME PER RECRUITING CON IMPRESE DEL TERRITORIO – 22 aprile; Libera è solidale con padre Franco Moscone: Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienza - FoggiaToday; Un eventuale terremoto cancellerebbe il Gargano: Regione Puglia e Comune di Manfredonia ribadiscono il no al più grande deposito costiero di Gpl d’Europa. MANFREDONIA ISTRUTTORI Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminatoScorrimento di graduatorie da Monte Sant’Angelo e Foggia. Contratti dal 15 aprile, investimento da 179mila euro ... statoquotidiano.it Comune, assunti quattro nuovi istruttori tecniciUna giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. In data 15/04/2026, presso Palazzo di Città, hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato 4 ... manfredonianews.it COMUNE DI MANFREDONIA E ARPAL PUGLIA INSIEME PER PROMUOVERE IL SISTEMA LAVORO facebook