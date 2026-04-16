Quattro nuovi istruttori tecnici per il Comune di Manfredonia

Il Comune di Manfredonia ha annunciato l’assunzione di quattro nuovi istruttori tecnici. La nomina riguarda figure professionali che saranno impiegate nei settori amministrativo e tecnico dell’ente locale. La scelta si inserisce in un processo di potenziamento delle risorse umane dell’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale delle nuove assunzioni si è svolta in una giornata dedicata a questo cambiamento.

Una giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. In data 15042026, presso Palazzo di Città, hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato 4 nuovi istruttori tecnici, figure professionali che mancavano nella pianta organica dell'Ente da oltre un decennio. Le nuove risorse entreranno immediatamente in servizio presso i settori nevralgici dei Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, garantendo una spinta decisiva alla progettazione e alla cura del territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie a una proficua sinergia istituzionale, attraverso l’attingimento dalle graduatorie vigenti dei Comuni di Monte Sant’Angelo e Foggia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quattro nuovi istruttori tecnici per il Comune di Manfredonia Notizie correlate Leggi anche: Concorso per istruttori tecnici geometri a Livorno, requisiti, prove e scadenza Acquaticità neonatale. Pronti i nuovi istruttoriBen 15 istruttori della Coopernuoto, provenienti da tutti gli impianti della società, hanno preso parte lo scorso week end al corso europeo per... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminato. Comune, assunti quattro nuovi istruttori tecniciUna giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. In data 15/04/2026, presso Palazzo di Città, hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato 4 ... manfredonianews.it MANFREDONIA ISTRUTTORI Manfredonia assume quattro istruttori tecnici a tempo indeterminatoScorrimento di graduatorie da Monte Sant’Angelo e Foggia. Contratti dal 15 aprile, investimento da 179mila euro ... statoquotidiano.it