Quattro nuovi istruttori tecnici per il Comune di Manfredonia

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Manfredonia ha annunciato l’assunzione di quattro nuovi istruttori tecnici. La nomina riguarda figure professionali che saranno impiegate nei settori amministrativo e tecnico dell’ente locale. La scelta si inserisce in un processo di potenziamento delle risorse umane dell’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale delle nuove assunzioni si è svolta in una giornata dedicata a questo cambiamento.

Una giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. In data 15042026, presso Palazzo di Città, hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato 4 nuovi istruttori tecnici, figure professionali che mancavano nella pianta organica dell'Ente da oltre un decennio. Le nuove risorse entreranno immediatamente in servizio presso i settori nevralgici dei Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, garantendo una spinta decisiva alla progettazione e alla cura del territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie a una proficua sinergia istituzionale, attraverso l’attingimento dalle graduatorie vigenti dei Comuni di Monte Sant’Angelo e Foggia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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