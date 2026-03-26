Lavoro al Comune di Chieti bando per due istruttori amministrativi | come candidarsi

Il Comune di Chieti ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo. La selezione avverrà attraverso una valutazione dei titoli e un colloquio. Le assunzioni sono a tempo pieno e determinato. Le candidature devono essere presentate seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale.

Assunzioni a tempo determinato per attività legate al Fondo povertà: domande solo online entro il 9 aprile tramite il portale Inpa Il Comune di Chieti ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di due istruttori amministrativi. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’area degli istruttori, ex categoria C, posizione economica C1, e saranno destinate alle attività finanziate dal Fondo per la lotta alla povertà. La procedura selettiva prevede la presentazione delle domande esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Inpa, con scadenza fissata alle ore 23. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lavoro al Comune di Chieti, bando per due istruttori amministrativi: come candidarsi Articoli correlati Piombino, la Società Gestione Servizi assume a tempo indeterminato: bando per due istruttori amministrativiCi sarà tempo fino al prossimo 20 marzo per partecipare alla selezione pubblica indetta dalla Società Gestione Servizi di Piombino - società sotto la... La Provincia assume 10 funzionari amministrativi: come candidarsiLa Provincia di Trento ha indetto un bando di concorso per esami allo scopo di assumere dieci funzionari ad indirizzo amministrativoorganizzativo. Altri aggiornamenti su Lavoro al Comune di Chieti bando per... Temi più discussi: Al via le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno educativo 2026/2027; La Corte dei Conti conferma la condanna dell'ex sindaco Di Primio: Sentenza gravida di contraddizioni; Ferrara e Di Primio, soddisfazione e amarezza; Il Prefetto D’Agostino riceve La Squadra Mobile di Chieti. Ferrara e Di Primio, soddisfazione e amarezzaLe reazioni al verdetto della Corte dei Conti sulle responsabilità per il dissesto finanziario del comune di Chieti. Riconosciuto il nostro lavoro, dice il sindaco Ferrara dopo l'assoluzione. Amareg ... rainews.it Chieti, al via il corso per aspiranti genitori adottivi 2026A Chieti parte il corso 2026 per aspiranti genitori adottivi. Quattro incontri per preparare famiglie e single all’adozione ... abruzzonews.eu Abruzzo, Comune di Chieti: concorso per diplomati, istruttori amministrativi Info e requisiti nel primo commento x.com Per il dissesto del Comune di Chieti la Corte dei Conti assolve il sindaco Diego Ferrara e condanna l’ex primo cittadino Umberto Di Primio. Anche secondo l’appello, tra le cause che hanno portato in dissesto economico e finanziario il Comune ci sarebbero le - facebook.com facebook