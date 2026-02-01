Seggi aperti in Provincia | sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente

Oggi a Palazzo dei Celestini si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia. Sindaci e consiglieri comunali sono chiamati a scegliere tra Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra e sindaca di Lecce, e Fabio Tarantino, del centrosinistra e primo cittadino di Martano. Le urne sono aperte e le operazioni di voto sono in corso.

Sono due le sezioni elettorali allestite a Palazzo dei Celestini. I candidati sono Adriana Poli Bortone per il centrodestra e Fabio Tarantino per il centrosinistra. Il voto è ponderato in relazione al numero di residenti nei comuni LECCE – Urne aperte a Palazzo dei Celestini per l’elezione del presidente della Provincia. I candidati sono Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, per il centrodestra e Fabio Tarantino, primo cittadino di Martano, per il centrosinistra. Va ricordato che attualmente sono commissariati i comuni di Caprarica di Lecce, Castro, Corigliano d’Otranto, Porto Cesareo, Ruffano e Gallipoli.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Provincia Urne aperte in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente Questa mattina a Palazzo dei Celestini si svolge l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Doppi stipendi, una sentenza del tribunale di Cagliari fa tremare la politica: sindaci e consiglieri comunali rischiano di dover restituire una valanga di soldi Una recente sentenza del tribunale di Cagliari scuote il mondo politico: sindaci e consiglieri comunali rischiano di dover restituire ingenti somme di denaro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lecce Provincia Argomenti discussi: Referendum Costituzionale del 22-23 marzo 2026; Referendum popolare confermativo; Elezioni provinciali: seggi aperti fino alle 23, sono 1.029 gli aventi diritto al voto; Elezioni provinciali a Treviso e Rovigo, sindaci e consiglieri al voto. Seggi aperti in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidenteSono due le sezioni elettorali allestite a Palazzo dei Celestini. I candidati sono Adriana Poli Bortone per il centrodestra e Fabio Tarantino per il centrosinistra. Il voto è ponderato in relazione al ... lecceprima.it Anche la comunità moldava al voto. Seggio allestito in ProvinciaNon una, ma due elezioni in un solo giorno. E’ quello che affronteranno i cittadini moldavi residenti in provincia i quali, oltre ad esprimere domani e lunedì la propria preferenza per i candidati ... ilrestodelcarlino.it Folgaria domenica al voto per il referendum sugli 'usi civici'. Tre i seggi, aperti tra le 8 e le 20. Quorum al 15% #ANSA - facebook.com facebook Folgaria domenica al voto per il referendum sugli 'usi civici'. Tre i seggi, aperti tra le 8 e le 20. Quorum al 15% #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.