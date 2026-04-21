Due membri della Lega hanno annunciato ufficialmente la loro candidatura alle prossime elezioni comunali, sostenuti da un rappresentante del partito. I due candidati sono stati presentati durante un evento pubblico alla presenza di alcuni esponenti del partito locale. La loro candidatura è stata comunicata in un momento di confronto tra le diverse forze politiche che si preparano alle elezioni. La decisione è stata presa con il supporto di un esponente del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti I dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per la prossima tornata elettorale amministrativa, con il pieno sostegno del partito locale. Una scelta in linea con la volontà di offrire alla città una guida forte, profondamente inserita nel contesto territoriale e che gode di un ampio consenso popolare. Soltanto in questo modo, sarà possibile riprendere un percorso di rilancio del capoluogo irpino, lontano dalle solite consorterie e in sintonia con un sentimento di orgoglio dell’ appartenenza alla comunità e di identità, puntando sulle migliori energie disponibili a condividere un progetto civico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, due membri della Lega ufficializzano candidatura con Festa

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