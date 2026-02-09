Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce camion in fiamme e sparatoria con i carabinieri arrestati due membri della banda - VIDEO della rapina

Un assalto a un portavalori si è trasformato in un conflitto a fuoco sulla strada tra Brindisi e Lecce. I banditi hanno fatto esplodere il mezzo, ma non hanno portato via niente. Poco dopo, sono arrivati i carabinieri e si è scatenata una sparatoria. Il camion dei rapinatori è andato in fiamme e due dei malviventi sono stati arrestati. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi passava lungo la strada.

I banditi si sono avvicinati e hanno fatto esplodere il portavalori, ma il colpo non sarebbe andato in porto, anche perché da lì a poco sono arrivati anche i carabinieri coi quali è iniziata una sparatoria Assalto ad un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Questa mattina un furgone dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, camion in fiamme e sparatoria con i carabinieri, arrestati due membri della banda - VIDEO della rapina Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto a portavalori con finte auto della polizia sulla Lecce-Brindisi: esplosioni, fiamme e sparatoria con i carabinieri Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un commando ha assaltato un furgone portavalori dell’azienda Btv Battistolli. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO Questa mattina, sulla statale Lecce-Brindisi, un commando ha assaltato un portavalori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare. Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieriLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Assalto a due portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria. Due fermatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a due portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria. Due fermati ... tg24.sky.it Sparatoria sulla Brindisi-Lecce per l’assalto a un portavalori: nel corso dell’inseguimento si è inserita anche l’auto di un carabinieri di rientro a casa al termine del turno di lavoro di notte. I proiettili hanno forato l’auto, i militari sono vivi per miracolo. facebook Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.