I Democratici ufficializzano la candidatura di Gandolfi | Sfida tra due modelli opposti di vedere la Provincia

I Democratici hanno annunciato ufficialmente la candidatura di Pasquale Gandolfi per la presidenza della Provincia di Bergamo. La corsa si preannuncia tra due modelli opposti di gestione. Gandolfi, attuale presidente, è stato confermato dal gruppo ‘Democratici e civici per la Bergamasca’ durante un incontro alla Casa del Giovane, mercoledì sera. La sfida si fa più interessante, con il voto ormai alle porte.

Bergamo. Per la poltrona di via Tasso sarà corsa a due. L’attuale presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, dopo aver già sciolto le riserve sulle sue intenzioni lo scorso fine settimana, è stato presentato ufficialmente come candidato dal gruppo ‘Democratici e civici per la Bergamasca’ nella serata di mercoledì 28 gennaio alla Casa del Giovane. Quello di Gandolfi è stato l’unico nome circolato nelle ultime settimane negli ambienti dem, accolto con favore dagli amministratori del gruppo. Il sindaco di Treviolo è stato eletto vertice di via Tasso nel dicembre 2021 sostenuto non solo dal centro sinistra ma anche da forze dello schieramento opposto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Gandolfi Bergamo

Como-Milan rappresenta una sfida tra due approcci opposti: la filosofia di Fabregas e il pragmatismo di Allegri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gandolfi Bergamo

Argomenti discussi: LEE CARTER: Il 45% degli americani che si definiscono indipendenti non sono affatto indipendenti: sono solo arrabbiati.

Epstein, i Democratici diffondono 19 nuove foto: da Trump a Bannon e Gates, chi è ritrattoSecondo i Democratici, la vasta mole di materiale ricevuto dagli avvocati dell’eredità di Epstein - oltre 95.000 immagini - apre nuove piste investigative e getta ulteriore luce sulle relazioni del ... tg24.sky.it