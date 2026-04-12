Comunali a Calvi Emiliano Ambrosino con Errico | Serve costruire opportunità concrete e durature

In vista delle prossime elezioni comunali a Calvi, si presenta anche Emiliano Ambrosino tra i candidati al Consiglio comunale. Ambrosino, che lavora nel settore sportivo e nel terzo settore, ha partecipato a un incontro con un altro candidato, Errico. Durante l’incontro, Ambrosino ha affermato che è necessario creare opportunità concrete e durature per la comunità locale. La campagna elettorale si sta intensificando con vari incontri tra candidati e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Emiliano Ambrosino, impegnato professionalmente nella progettazione in ambito sportivo e nel terzo settore. Ambrosino ha maturato negli anni un’esperienza significativa nella costruzione di collaborazioni tra enti pubblici e realtà private. Attualmente ricopre il ruolo di delegato provinciale della Federazione Italiana Nuoto e ha svolto anche l’incarico di Delegato Nazionale Nuoto CSEN. Un percorso che lo ha portato a operare anche sul territorio locale: in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Calvi ha...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali a Calvi, Emiliano Ambrosino con Errico: “Serve costruire opportunità concrete e durature” Comunali a Calvi, Lepore sceglie Errico: “Serve una politica fatta di proposte e responsabilità”Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Aurelio Lepore,... Comunali a Calvi, Marallo scende in campo a sostegno di Domenico ErricoTempo di lettura: 2 minutiCon profondo senso civico e con la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità, il dott.