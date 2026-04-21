Completati i lavori alla stazione di Valmontone pronto il nuovo nodo di scambio Investimento regionale da 1,25 milioni foto e video

Sono stati completati i lavori presso la stazione di Valmontone, dove è stato realizzato un nuovo nodo di scambio. L'intervento, finanziato con circa 1,25 milioni di euro provenienti da risorse regionali, ha riguardato la riqualificazione dell’area. La fine dei lavori segna la conclusione del cantiere iniziato alcuni mesi fa, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e facilitare gli spostamenti dei pendolari. La stazione ora è dotata di nuovi spazi e servizi.

Terminato in questi giorni il cantiere per la realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Valmontone. L'opera, considerata di importanza strategica per agevolare la mobilità quotidiana di migliaia di pendolari del territorio, è giunta a conclusione dopo circa un anno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nido Girasoli, lavori completati. Un investimento da due milioni. Ospiterà oltre quaranta bimbiSono ufficialmente conclusi i lavori di ampliamento dell’asilo nido i Girasoli in via dell’Ippogrifo, in zona Rivana. Leggi anche: A Monte Sant’Angelo pronto il nuovo hub intermodale: lavori completati e affidata la gestione della struttura Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Completati i lavori alla stazione di Valmontone, pronto il nuovo nodo di scambio. Investimento regionale da 1,25 milioni; Trentasei persone scrivono alla Regione: Che i lavori alla Cittadella siano completati prima di Ancona Capitale della Cultura; Completati i lavori alla scuola di via Urbano a Bitonto; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. Via i ponteggi, inizia la liberazione della facciata della Cattedrale: lavori completatiSono stati completati i lavori sulla facciata della Cattedrale di Siracusa. E iniziano a sparire le impalcature. Intanto, quelle dei livelli superiori. Nel giro di qualche giorno, il Duomo tornerà pie ... siracusaoggi.it Siracusa, via le impalcature dal Duomo: completati i lavori sulla facciataCominciano a essere smontate le impalcature alla Cattedrale del Duomo di Siracusa. Si avvia così alla conclusione l’intervento di restauro che ha interessato la facciata principale, restituita alla ci ... siracusanews.it Extra Tv. . VALMONTONE, STAZIONE FERROVIARIA: NODO DI SCAMBIO, COMPLETATI I LAVORI - facebook.com facebook Acqua reimmessa nelle condutture, completati i controlli della Asl Lanciano Vasto Chieti: in corso le verifiche sulla potabilità I DETTAGLI SU asl2abruzzo.it/acqua-reimmess… x.com