Nido Girasoli lavori completati Un investimento da due milioni Ospiterà oltre quaranta bimbi

I lavori di ampliamento del Nido Girasoli, del valore di due milioni di euro, sono stati completati. La causa principale è la crescente domanda di spazi per l’infanzia nella zona Rivana. L’asilo ora può accogliere oltre quaranta bambini, offrendo nuove aule e servizi. La struttura, situata in via dell’Ippogrifo, mira a migliorare l’assistenza alle famiglie locali. La gestione annuncia che l’apertura ufficiale avverrà entro la fine del mese.

Sono ufficialmente conclusi i lavori di ampliamento dell’asilo nido i Girasoli in via dell’Ippogrifo, in zona Rivana. Dopo un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro euro, la struttura è ormai pronta per essere consegnata alle famiglie, rafforzando in modo significativo l’offerta educativa per la prima infanzia. "Con la conclusione dei lavori dell’ampliamento del nido i Girasoli – dichiara l’assessore con delega al Pnrr Francesca Savini – portiamo a termine un intervento di grande valore per la nostra comunità. Le risorse del Pnrr ci hanno consentito di investire in modo concreto sul futuro dei nostri bambini e sul sostegno alle famiglie, creando spazi moderni, sicuri e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

