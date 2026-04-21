Mercoledì 15 aprile, davanti a una scuola di Como, si è verificato un incidente tra attivisti anti-guerra e le forze dell’ordine. Tre persone facenti parte del gruppo Anticorpi Militari sono state multate dai vigili urbani. La situazione si è svolta in modo che ha portato alla contestazione delle sanzioni. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai motivi delle multe o alle circostanze dell’evento.

Tre esponenti del gruppo comasco denominato Anticorpi Militari sono stati sanzionati dai vigili urbani di Como mercoledì 15 aprile. L’intervento è avvenuto presso l’istituto ITIS Magistri Cumacini, dove i tre attivisti stavano distribuendo materiale informativo per sensibilizzare i giovani sul tema della militarizzazione. Due ore di operazioni tra identificazione e intervento della DIGOS. L’episodio si è sviluppato lungo le strade limitrofe alla scuola tecnica, dove il gruppo ha avviato una campagna di reclutamento attraverso l’uso di volantini e questionari rapidi rivolti agli studenti. Il tentativo di stimolare una riflessione tra i ragazzi è stato interrotto dall’arrivo del corpo d’ordine cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, scontro davanti alla scuola: multati gli attivisti anti-guerra

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