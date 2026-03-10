Madonna di San Luca davanti alla scuola in Bolognina | genitori divisi e scontro politico

In Bolognina, si è acceso un dibattito tra genitori e rappresentanti politici riguardo al passaggio della Madonna di San Luca vicino alla scuola comunale dell’infanzia Grosso in via Erbosa. L’evento, promosso da un sacerdote della parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, ha generato opinioni contrastanti tra chi apprezza l’iniziativa e chi si oppone alla presenza religiosa nel quartiere. La questione ha diviso le diverse componenti della comunità locale.

La visita organizzata da don Milko Ghelli farà tappa vicino alla scuola comunale. Il comitato protesta: “La scuola è laica”. L’assessore Daniele Ara invita a non strumentalizzare: “La destra non usi la Madonna per attaccare il Comune” È polemica in Bolognina per il passaggio della Madonna di San Luca nel quartiere. L’iniziativa, promossa da don Milko Ghelli della parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, prevede una tappa anche vicino alla scuola comunale dell’infanzia Grosso, in via Erbosa. Un momento di preghiera che ha però acceso il dibattito tra famiglie, politica e amministrazione comunale. Il parroco ha spiegato che l’evento rientra nel pellegrinaggio dell’icona mariana nel quartiere, sottolineando come “in otto secoli di vita l’immagine della Beata Vergine non sia mai venuta in questa chiesa e in questa comunità”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

