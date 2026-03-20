I carabinieri di Pavia hanno effettuato controlli nel centro città e nei comuni di Landriano e Casorate Primo, dove sono stati segnalati recenti episodi di microcriminalità. Durante le operazioni, è stato posizionato un metaldetector davanti a una scuola e sono stati intensificati i controlli anti coltelli. Le forze dell’ordine hanno verificato diverse persone e veicoli nella mattinata di ieri.

I carabinieri della compagnia di Pavia hanno passato al setaccio ieri mattina il centro città e i comuni di Landriano e Casorate Primo, recentemente oggetto di alcuni episodi di microcriminalità. Durante questi servizi sono state controllate numerose auto ed è stato segnalato un neo maggiorenne per possesso di sostanza stupefacente a uso personale. Controllato mentre si recava a scuola, al ragazzo sono stati trovati in tasca 2,7 grammi di hashish. Ma non è stato tutto. La marcia in più dell’operazione sono stati i controlli eseguiti nei pressi delle scuole con il metaldetector per contrastare il possesso di coltelli da parte degli studenti e soprattutto i controlli effettuati dal cielo con il supporto di un elicottero in dotazione al 2° Nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metaldetector davanti a scuola. Via ai controlli anti coltelli

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