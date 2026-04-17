Como Fabregas commenta | Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo Questi non siamo noi!

Dopo la partita tra Sassuolo e Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione della squadra avversaria. Il centrocampista ha detto che i neroverdi hanno mostrato un livello diverso rispetto alla squadra che conosceva. La gara si è disputata al Mapei Stadium, con il Sassuolo che ha ottenuto una vittoria che ha soddisfatto i propri tifosi.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Como, Fabregas commenta: «Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo. Questi non siamo noi!» Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTI...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, Fabregas commenta: «Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo. Questi non siamo noi!» Notizie correlate Leggi anche: Milan-Como, parla Fabregas: “Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Dobbiamo fare le cose giuste” Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: «Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus» di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: ecco le parole del tecnico spagnolo in vista della sfida di domenica pomeriggio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Como, Fabregas: L’Inter ha vinto lo scudetto e ha meritato. Mai come stasera…; Fabregas: 'Il campo ha parlato, il risultato no'. VIDEO; Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como: No, non te lo racconto; Como, Fabregas: Due anni fa al massimo avrei pensato a un'amichevole con l'Inter. La tattica dell'attaccare Bastoni? Non ve la spiego. Como, Fabregas: Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi. Potevamo perdere 5-120.48 - Cesc Fabregas, allenatore del Como, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valido. tuttomercatoweb.com Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: Oggi ha fatto una masterclassIl mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo persa 2-1 e valevole per la 33^ giornata. tuttomercatoweb.com Serie A, Sassuolo-Como 2-1 lariani quinti, bloccati a quota 58 Alle 20.45 la capolista Inter ospita il Cagliari per allungare in vetta. Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-ro facebook Se il Sassuolo è riuscito a battere il Como, è anche merito di una parata incredibile di Stefano Turati. Scelto a sorpresa al posto di Arijanet Muric, è riuscito a togliere dalla porta un pallonetto quasi perfetto di Nico Paz x.com