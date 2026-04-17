Como Fabregas commenta | Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo Questi non siamo noi!

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Sassuolo e Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione della squadra avversaria. Il centrocampista ha detto che i neroverdi hanno mostrato un livello diverso rispetto alla squadra che conosceva. La gara si è disputata al Mapei Stadium, con il Sassuolo che ha ottenuto una vittoria che ha soddisfatto i propri tifosi.

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