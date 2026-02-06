Irregolare e con precedenti fermato n zona Musicisti e portato al Cpr

Nuovi controlli in zona Musicisti, dove le forze dell’ordine hanno fermato un uomo irregolare con precedenti. L’uomo è stato portato al Cpr, mentre proseguono le operazioni per fermare l’illegalità nelle zone più frequentate della città.

Continuano i controlli mirati nelle aree sensibili della città per il contrasto all'illegalità diffusa. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nella zona "Musicisti", intercettando un cittadino straniero irregolare che è stato avviato alle.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Latina: fermato un marocchino irregolare dal 2000, con precedenti per violenza sessuale

A Latina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina irregolare dal 2000, con precedenti per violenza sessuale.

Tentata rapina sul treno, ferita una donna: fermato il responsabile, irregolare con precedenti, è libero

Un uomo di 29 anni, marocchino e senza permesso di soggiorno, è stato fermato dopo aver tentato di rapinare una donna su un treno regionale.

Irregolare e con precedenti, fermato n zona Musicisti e portato al Cpr.

irregolare e con precedentiTentata rapina sul treno, ferita una donna: fermato il responsabile, irregolare con precedenti, è liberoÈ stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano, ritenuto responsabile di una tentata rapina ai ... ilnotiziario.net

irregolare e con precedentiIrregolare sul territorio manteneva condotte illecite su tutto il circondario di Bari, tradotto al CPRCittadino straniero con precedenti penali espulso da Bari: intensificati i controlli della Polizia per la sicurezza pubblica. virgilio.it

