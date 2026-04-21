Como blitz sul lungolago | smascherata la truffa delle campanelle

Il 19 aprile, nel pomeriggio, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento sul lungolago Mafalda di Savoia a Como, interrompendo un’attività di gioco d’azzardo non autorizzata. Durante l’operazione, è stata smascherata una truffa legata alle campanelle, che era in atto in quella zona. L’intervento ha visto coinvolti agenti della polizia locale che hanno sequestrato materiali e identificato alcuni soggetti coinvolti.

Nel pomeriggio del 19 aprile, la polizia locale ha interrotto un’attività di gioco d’azzardo illegale sul lungolago Mafalda di Savoia a Como. Quattro individui di nazionalità rumena sono stati denunciati alle autorità giudiziarie dopo essere stati sorpresi a gestire il gioco delle campanelle, una pratica che ha portato al sequestro di 180 euro in contanti. Il meccanismo della truffa tra i passanti. L’operazione delle forze dell’ordine ha smascherato un sistema organizzato volto a sfruttare la curiosità dei pedoni lungo la via del lago. Il gruppo coinvolto operava con una suddivisione precisa dei compiti: un banditore aveva il compito di attirare l’attenzione dei presenti, cercando di convincerli a puntare denaro per indovinare la posizione di un oggetto nascosto sotto una delle campanelle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, blitz sul lungolago: smascherata la truffa delle campanelle Notizie correlate Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como: quattro rumeni denunciatiIntervento della polizia locale nel pomeriggio del 19 aprile sul lungolago Mafalda di Savoia, a Como, dove quattro persone sono state deferite... Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uominiTentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como: quattro rumeni denunciati; Blitz anti-narcos in favela a Rio, turisti bloccati durante la sparatoria; Blitz anti-narcos in favela a Rio, turisti bloccati durante la sparatoria Archivi; Como maxi blitz nel weekend | arresti tra furti e droga in centro. Como, altri due buttadentro dei taxi boat fermati sul lungolagoLa Polizia di Stato di Como, con l’imminente arrivo della stagione primaverile, ha intensificato i controlli di polizia sulle acque del Lario, finalizzati a prevenire incidenti nautici, nonché a rilev ... comozero.it Como, attraversamenti pedonali e caos sul Lungolago, il sindaco: Non si possono togliereSette attraversamenti pedonali sul Lungolago di Como, tra Sant’Agostino e via Cavallotti, contribuiscono a rallentare il traffico e creare code, con le ... espansionetv.it Weekend sul Lago di Como per Michelle Hunziker, che ha scelto il Grand Hotel Victoria a Menaggio, tra vista panoramica e ambienti di lusso. Tra spa, giardini e suite esclusive, ce n’è una che supera i 5mila euro a notte. facebook Sabatini su Verona-Milan: “Prestazione che non lascia contenti, però vincendo ha allungato su Como e Roma” x.com