Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como | quattro rumeni denunciati

Nel pomeriggio del 19 aprile, la polizia locale è intervenuta sul lungolago Mafalda di Savoia a Como. Durante i controlli, quattro cittadini stranieri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per aver partecipato a un gioco di fortuna, noto come il gioco delle tre campanelle. Le persone coinvolte sono state identificate e segnalate per aver violato le norme sul gioco d’azzardo.

Intervento della polizia locale nel pomeriggio del 19 aprile sul lungolago Mafalda di Savoia, a Como, dove quattro persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per gioco d’azzardo.Il gioco tra i passantiGli agenti hanno individuato un gruppo di soggetti, tutti di nazionalità rumena.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uominiTentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Come se la caverebbe il Como in Premier League; Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como: No, non te lo racconto; Stasera Como-Inter: Fabregas sfida la più forte; Altra serata complicata per Bastoni: ancora fischi a Como e viene sostituito all'intervallo. Como, dalla salvezza all'Europa: per i bookie qualificazione possibile il prossimo anno, Fabregas insegue il record di vittorie consecutiveIl Como neopromosso è stata una delle sorprese positive di questa Serie A, con la salvezza conquistata in largo anticipo e il gioco di mister Cesc Fabregas che ha. calciomercato.com Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. I due uomini, entrambi di origine romena, sono stati notati ieri ... ilgiorno.it 24/04CREMONESE 02/05COMO 10/05BOLOGNA 17/05PISA 24/05UDINESE 5 partite 5 finali Finire il campionato nel miglior modo possibile. Onorando maglia, città e tifosi. Vinciamole tutte! Forza ragazzi - facebook.com facebook Sky - Verso il Como, #Bastoni sarà valutato domani per la panchina x.com