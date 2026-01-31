Cos'ha deciso la Regione sulle aree interne della Campania | chi farà parte del Comitato di indirizzo politico

La Regione Campania ha deciso di istituire un Comitato di indirizzo politico dedicato alle aree interne. La misura servirà a coordinare meglio i progetti e a utilizzare più efficacemente i fondi europei. La nuova struttura punta a velocizzare le iniziative e a coinvolgere direttamente le autorità locali. La scelta riguarda i rappresentanti che entreranno a far parte del comitato e come si andrà a gestire questa strategia di sviluppo.

L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, parteciperà alla firma del Patto per le aree interne, dedicato alle zone rurali di collina e montagna.

