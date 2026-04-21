Scrivere un romanzo rappresenta spesso un obiettivo personale e un desiderio condiviso da molti. La scrittrice Silvia Bernardi spiega come si sviluppa il processo creativo, condividendo dettagli sul suo percorso e sulle fasi che portano alla nascita di un libro. Dal primo spunto alle revisioni finali, vengono descritti i passaggi pratici che accompagnano la realizzazione di un'opera letteraria.

Scrivere un libro è il classico sogno nel cassetto. A chi non piacerebbe vedere pubblicato e letto da tanti lettori un proprio romanzo o racconto? Ma quali sono i segreti perché questo diventi possibile? Come concretizzare una bella storia, una buona idea? Ne abbiamo parlato in classe con Silvia Bernardi, che, oltre a scrivere, si occupa di comunicazione e promozione della lettura. Con le nostre domande abbiamo saputo che fin da bambina era curiosa e il primo input ad amare le narrazioni le è venuto dalla nonna, che le raccontava storie vere. Poi è venuto l’amore per la lettura. Silvia ci ha raccontato che le piaceva anche scrivere, già da quando frequentava le elementari, poi le scuole medie, proprio alle Guido Reni, e che la sua insegnante di italiano la incoraggiava su quella strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come nasce un romanzo. I segreti di Silvia Bernardi

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