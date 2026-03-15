Sara Magnoli, scrittrice varesina, ha vinto il primo premio nella sezione Narrativa Libri del riconoscimento internazionale Divinamente Donna con il suo romanzo intitolato Papavero rosso. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta di recente. La scrittrice ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro letterario.

La scrittrice varesina Sara Magnoli ha portato a casa il primo premio nella sezione Narrativa Libri del riconoscimento internazionale Divinamente Donna, ottenuto grazie al romanzo Papavero rosso. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, celebrando un’opera che la giuria ha definito avvincente e solida. Il libro, edito da Idobloni Edizioni, esplora temi di memoria e identità attraverso una storia che intreccia due epoche temporali distinte. L’autrice, originaria della provincia di Varese, ha scelto di raccontare la vicenda di Lea Gemelli, una ghost writer disillusa che decide di indagare sul passato del prozio Lionello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio a Sara Magnoli: un romanzo che svela segreti

Articoli correlati

Luca Argentero a Sanremo 2026, Carlo Conti fa chiarezza e svela se ci sarà l’attore: “Non ho segreti”Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026.

Luca Argentero a Sanremo 2026, Carlo Conti fa chiarezza e svela l’attore se ci sarà: “Non ho segreti”Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026.

Contenuti e approfondimenti su Sara Magnoli

Temi più discussi: Sara Magnoli vince il premio Divinamente Donna con il romanzo Papavero rosso; Roma premia due penne varesine; Divinamente donna, le insignite speciali e la classifica del premio letterario; Roma celebra l’eccellenza femminile: III Premio Internazionale DivinaMente Donna.

Sara Magnoli vince il premio Divinamente Donna con il romanzo Papavero rossoPrimo posto nella sezione Narrativa libri al premio internazionale d’eccellenza DivinaMente Donna. La scrittrice varesina premiata per una storia intensa che intreccia memoria, amore e identità tra ... varesenews.it

A Maccagno Sara Magnoli presenta Papavero Rosso: una storia d’amore che sfida il tempoSabato 7 marzo il Punto d’Incontro ospita un nuovo appuntamento della rassegna ideata dagli Amici del Liceo Sereni e dalla libreria Mondadori di Luino con la scrittrice Sara Magnoli ... varesenews.it

Pronti per un pomeriggio in libreria in compagnia di Sara Magnoli Per la rassegna Intrecci, questo 7 marzo incontriamo Sara alla @Punto d'incontro Maccagno. Protagonisti sarete voi e il nostro bellissimo #papaverorosso! Vi aspettiamo! #eventispeciali # facebook