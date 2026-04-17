Fino alla fine del mondo… passando per Udine | Wenders ospite al Feff 28

Il regista tedesco, noto per il suo legame con il cinema e per un film che ha riscosso successo internazionale, sarà presente alla rassegna cinematografica di Udine, il Feff 28. La sua visita si inserisce in un evento che raccoglie appassionati e addetti ai lavori, offrendo l’occasione di incontrarlo e di approfondire il suo percorso artistico. La presenza del regista si aggiunge alla lista di ospiti internazionali previsti per questa edizione.

C’è un’amicizia, prima ancora del cinema. E c’è un film che ha fatto il giro del mondo, conquistando pubblico e critica. Sabato 25 aprile il Far East Film Festival accende i riflettori su una delle serate più attese dell’edizione numero 28: sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine arriverà.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il maestro di Matrix e Kill Bill arriva a Udine: premio alla carriera e film-evento al FEFF «I film possono cambiare il mondo»: le parole di Wim Wenders alla Berlinale(askanews) – Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il capo degli aeroporti italiani: Niente allarmismi, cherosene assicurato fino alla fine di maggio; Linea 13 della metropolitana: traffico interrotto in alcune domeniche fino alla fine dell'anno, ecco le date.; Tra le dune, il cinema alla fine del mondo: un fantasma nel Sinai; Puzzone di Moena DOP, prorogata la modifica temporanea del disciplinare: termizzazione consentita fino a fine 2026. Fino alla fine del mondo: torna al cinema in versione restaurata la Director's Cut del film di Wim WendersUn altro grande film del regista tedesco torna nelle sale italiane in versione 4K grazie a CG Entertainment. Guarda il nuovo trailer di Fino alla fine del mondo in versione Director's Cut. Frustrato ... comingsoon.it Fino alla fine del mondo, con le canzoni di Wim WendersTorna il film, con R.E.M., U2, Lou Reed. La storia, con un ricordo per Rockol di Michael Stipe Un colossal da decine di milioni di dollari, un road movie girato tra Italia, Francia, Portogallo, ... rockol.it Da oggi fino all’8 maggio allo spazio IsolaSet in Piazza Città di Lombardia puoi trovare una mostra dedicata interamente alle Winx Club in collaborazione con Rainbow Group L’universo di Winx Club entra nella quotidianità: oggetti e accessori di uso quotidi facebook #Fiorentina, orgoglio #Vanoli: "Ci abbiamo provato fino in fondo. #Fagioli Problema intestinale" x.com