Un nuovo singolo dal titolo “Come i Lego” presenta un dialogo tra un narratore e una ragazza, descritto come un confronto interiore. La canzone si concentra sulla ricostruzione personale e sulla ricerca di equilibrio, attraverso parole che sembrano un confronto diretto con se stessi. La melodia accompagna un testo che mette in luce un percorso di crescita e cambiamento interiore.

In “Come i Lego” prende forma un dialogo intimo e sincero, un confronto interiore raccontato come se fosse una conversazione con una ragazza. È il viaggio di chi si perde e poi si ritrova, attraversando luoghi, immagini e ricordi del passato. Un ritorno all’infanzia, a quelle piccole cose capaci di renderci felici, che diventano oggi una bussola per scegliere la strada giusta nel presente. L’autore del brano è Paolo Martini, 24 anni, cantautore ligure nato a Sanremo. Prima di dedicarsi completamente alla musica, Paolo ha vissuto per quindici anni il mondo del calcio, giocando a livello semiprofessionistico. Un percorso fatto di disciplina, sacrificio e spirito di squadra, che ancora oggi influenza il suo approccio alla scrittura e alla vita artistica.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Come i Lego”, l’ultimo singolo di Paolo Martini che parla di ricostruzione personale

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