Il cantautore Jacopo Martini ha annunciato il rilascio del suo nuovo singolo, intitolato Un’isola che, previsto per il 20 marzo 2026 in formato digitale. Prima della pubblicazione ufficiale, sarà possibile ascoltarlo in anteprima live il 19 marzo presso l’Arsenale Cenci di Roma.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Un’isola che e presentazione dal vivo.. Dove e Quando: In digitale dal 20 marzo 2026; anteprima live il 19 marzo all’Arsenale Cenci di Roma.. Perché: Un brano intimo e dal sapore vintage che conferma il talento cantautorale di una delle voci più interessanti della nuova scena italiana.. Il panorama della musica d’autore italiana si arricchisce di una nuova, preziosa sfumatura con il ritorno di Jacopo Martini. Dopo aver convinto critica e pubblico con i precedenti capitoli discografici, l’artista romano si appresta a lanciare il suo nuovo singolo, Un’isola che, in uscita ufficiale venerdì 20 marzo 2026 per Zefiro Records e Island Records – Universal Music Italia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Jacopo Martini: il ritorno con il nuovo singolo Un’isola che

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