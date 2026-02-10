Jacopo Martini torna in musica con un nuovo singolo intitolato Cambierò (la luna piena). Il cantautore annuncia l’uscita del brano, che già si fa notare tra i fan. Martini ha deciso di sorprendere con un pezzo che parla di cambiamenti e di nuove scelte, e promette di portare un sound fresco e coinvolgente. La canzone è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Cosa: Il lancio del nuovo singolo del cantautore Jacopo Martini intitolato Cambierò (la luna piena).. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 febbraio 2026.. Perché: Una ballad elegante e senza tempo che segna una nuova tappa nel percorso artistico di un talento raffinato della scena italiana contemporanea.. L’attesa per un cambiamento, la ciclicità della natura che si riflette negli stati d’animo umani e quella sottile linea che separa il passato dalla modernità: sono questi gli elementi cardine che caratterizzano il ritorno sulle scene di Jacopo Martini. Dopo il positivo riscontro ottenuto con l’EP Canzoni e la successiva pubblicazione del brano Io odio, l’artista si ripresenta al pubblico con un nuovo tassello della sua produzione discografica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Jacopo Martini: esce il nuovo singolo Cambierò (la luna piena)

Il 3 gennaio 2026 si verifica la Luna piena in Cancro, un momento che invita a riflettere sull’equilibrio tra emozioni e ragione.

