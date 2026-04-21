Come farà il Como a giocare in Europa anche se non rispetta il Fair Play Finanziario

Il Como mira a partecipare alle competizioni europee, ma attualmente i suoi bilanci non rispettano le norme del Fair Play Finanziario stabilite dall’UEFA. Nonostante questa criticità, la qualificazione potrebbe comunque essere possibile attraverso un settlement agreement, uno strumento che consente di regolare eventuali infrazioni. La situazione finanziaria del club rimane sotto osservazione, mentre si valutano le opzioni per mantenere aperta la strada verso l’Europa.

Il Como sogna l'Europa ma i conti non rientrano oggi nei parametri UEFA. Ecco perché la qualificazione non salterebbe e come può intervenire un settlement agreement.🔗 Leggi su Fanpage.it

IL COMO E I PARAMETRI UEFA CHE NON RISPETTA

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